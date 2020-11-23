В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Ульяновской области выявили 243 случая COVID-19 за сутки.
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

С выздоровлением за последние 24 часа выписаны 148 пациентов.

В Кировской области за сутки зафиксировали 236 заболевших, передаёт progorod43. В больницах находятся 4043 человека, амбулаторно проходят лечение 12 442.

С выздоровлением выписаны 782 пациента. Общее число выздоровевших — 12 767.

Ранее сообщалось, что в Кировской области продлили до 14 января ограничительные меры из-за COVID-19.

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