В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.
С выздоровлением за последние 24 часа выписаны 148 пациентов.
В Кировской области за сутки зафиксировали 236 заболевших, передаёт progorod43. В больницах находятся 4043 человека, амбулаторно проходят лечение 12 442.
С выздоровлением выписаны 782 пациента. Общее число выздоровевших — 12 767.
Ранее сообщалось, что в Кировской области продлили до 14 января ограничительные меры из-за COVID-19.