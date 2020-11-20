В Кировской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19

В Кировской области продлили до 14 января ограничительные меры из-за COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.

Основная часть ограничений связана с проведением массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и другие акции в местах массового посещения.

На работу музеев, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, ДК и парков культуры меры не распространяются при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.