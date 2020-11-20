В Кировской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.
Основная часть ограничений связана с проведением массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и другие акции в местах массового посещения.
На работу музеев, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, ДК и парков культуры меры не распространяются при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.