Попова призвала усилить контроль за мерами по COVID-19 в регионах

Контроль за принятыми в регионах мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо усилить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции в субъектах России в подавляющем большинстве субъектов уже приняты... Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В ходе заседания российский премьер Михаил Мишустин призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19.

Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».