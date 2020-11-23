Попова призвала усилить контроль за мерами по COVID-19 в регионах

Короткая ссылка
Контроль за принятыми в регионах мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо усилить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова призвала усилить контроль за мерами по COVID-19 в регионах
  • © РИА Новости

«Ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции в субъектах России в подавляющем большинстве субъектов уже приняты... Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В ходе заседания российский премьер Михаил Мишустин призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19.

Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить