Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19

Российский премьер Михаил Мишустин призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил он.

Премьер добавил, что «эту практику надо активнее использовать в регионах».

Согласно данным оперштаба на 23 ноября, в России в течение суток выявили 25 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших достигло 2 114 502.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.