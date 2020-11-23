Вакцины от коронавируса включат в список жизненно важных препаратов
- РИА Новости
Он сообщил, что «правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
«Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований», — заявил Мишустин.
Премьер подчеркнул, что «они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку».
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца года.
Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».