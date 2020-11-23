Вакцины от коронавируса включат в список жизненно важных препаратов

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Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 будут включены в список жизненно необходимых и важнейших препаратов.
Вакцины от коронавируса включат в список жизненно важных препаратов
  • РИА Новости

Он сообщил, что «правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

«Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований», — заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что «они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку».

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца года.

Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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