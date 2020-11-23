Собянин заявил о «сглаживании» ситуации с коронавирусом в Москве

Последние две недели в Москве происходит «сглаживание» ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он напомнил, что в Москве были введены меры ограничительного характера.

«Это крайне неприятные, но необходимые меры. Это и дистанционное обучение, и работа на удалёнке, и ограничительные меры в области культурно-массовых мероприятий, и ряд других… Это, конечно, безусловно, даёт свой эффект. Последние две недели мы видим сглаживание процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%», — сказал Собянин.

По данным на 23 ноября, в Москве за сутки выявили 6866 случаев заболевания COVID-19, были выписаны 5064 лечившихся от коронавируса.

Как отмечал Собянин, ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся управляемой.