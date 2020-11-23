Собянин заявил о «сглаживании» ситуации с коронавирусом в Москве

Короткая ссылка
Последние две недели в Москве происходит «сглаживание» ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.
Собянин заявил о «сглаживании» ситуации с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

Он напомнил, что в Москве были введены меры ограничительного характера.

«Это крайне неприятные, но необходимые меры. Это и дистанционное обучение, и работа на удалёнке, и ограничительные меры в области культурно-массовых мероприятий, и ряд других… Это, конечно, безусловно, даёт свой эффект. Последние две недели мы видим сглаживание процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%», — сказал Собянин.

По данным на 23 ноября, в Москве за сутки выявили 6866 случаев заболевания COVID-19, были выписаны 5064 лечившихся от коронавируса.

Как отмечал Собянин, ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся управляемой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить