В Москве за сутки выписаны 5064 лечившихся от коронавируса

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За сутки ещё 5064 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 410 тыс.
В Москве за сутки выписаны 5064 лечившихся от коронавируса
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице выздоровели ещё 5064 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 410 641», — цитирует заявление сайт «Москва 24».

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие повторного заболевания коронавирусом.

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