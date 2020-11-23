В Москве за сутки выписаны 5064 лечившихся от коронавируса

За сутки ещё 5064 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 410 тыс.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице выздоровели ещё 5064 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 410 641», — цитирует заявление сайт «Москва 24».

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие повторного заболевания коронавирусом.