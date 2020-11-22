Более 40 заведений в Москве проверили на запрет работы ночью

Более 40 заведений в центре Москвы проверено в ходе рейдов в ночь на воскресенье, 22 ноября, на предмет соблюдения запрета работы после 23:00.

«ОАТИ совместно с представителями Департамента торговли и услуг Москвы проведён рейд по предприятиям общественного питания в ночное время суток. В ходе рейда было проверено 43 предприятия общественного питания, в нескольких были выявлены случаи, когда организации не были закрыты, а в зале находились посетители», — приводит РИА Новости слова главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрия Горбачева.

Он отметил, что с руководством были проведены профилактические беседы, посетители рассчитаны, учреждения были закрыты. Административных мер к учреждениям применено не будет.

В частности, нарушения были выявлены в одной из букмекерских контор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не снижается план по оказанию медицинской помощи, несмотря на рост выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.