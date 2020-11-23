В Москве за сутки выявили 6866 случаев коронавируса

В Москве в течение суток зафиксировали 6866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Москва — 6866», — отметили в оперштабе.

Накануне в Москве было выявлено 6575 случаев коронавируса.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.