В Москве за сутки выявили 6575 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки госпитализировано 1358 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 426 человек», — заявили в оперштабе.
Накануне в Москве было выявлено 7168 случаев коронавируса.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.