В Москве за сутки выявили 7168 случаев коронавируса

В Москве в течение суток зафиксировали 7168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является максимальным показателем для города с начала пандемии.

РИА Новости

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. «За последние сутки госпитализированы 1535 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек», — заявили в оперштабе. Общее число заболевших в городе — 547 138. Накануне в Москве было выявлено 6902 случая. Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.