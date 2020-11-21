В Москве за сутки выявили 7168 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки госпитализированы 1535 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек», — заявили в оперштабе.
Общее число заболевших в городе — 547 138.
Накануне в Москве было выявлено 6902 случая.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.