В Москве за сутки выявили 7168 случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Москве в течение суток зафиксировали 7168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является максимальным показателем для города с начала пандемии.
В Москве за сутки выявили 7168 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки госпитализированы 1535 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек», — заявили в оперштабе.

Общее число заболевших в городе — 547 138.

Накануне в Москве было выявлено 6902 случая.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить