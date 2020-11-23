В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Пермском крае среднее значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции увеличилось до 1,161. В предыдущие два месяца его среднее значение было на уровне 1,085.

Об этом сообщает URA.RU.

По состоянию на понедельник, 23 ноября, в Пермском крае выявлено 18 298 (+292) инфицированных. Выздоровели 12 466 (+187).

За выходные, 21 и 22 ноября, скончались 27 человек с коронавирусом.

Коронавирус в Пермском крае выявлен в 35 муниципалитетах. Больше всего случаев заболевания COVID-19 в минувшие выходные зафиксировали в Перми — 312, в Чайковском — 32, в Краснокамске — 26, в Пермском районе — 21.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.