В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU.
По состоянию на понедельник, 23 ноября, в Пермском крае выявлено 18 298 (+292) инфицированных. Выздоровели 12 466 (+187).
За выходные, 21 и 22 ноября, скончались 27 человек с коронавирусом.
Коронавирус в Пермском крае выявлен в 35 муниципалитетах. Больше всего случаев заболевания COVID-19 в минувшие выходные зафиксировали в Перми — 312, в Чайковском — 32, в Краснокамске — 26, в Пермском районе — 21.
Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.