В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Пермском крае среднее значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции увеличилось до 1,161. В предыдущие два месяца его среднее значение было на уровне 1,085.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

По состоянию на понедельник, 23 ноября, в Пермском крае выявлено 18 298 (+292) инфицированных. Выздоровели 12 466 (+187).

За выходные, 21 и 22 ноября, скончались 27 человек с коронавирусом.

Коронавирус в Пермском крае выявлен в 35 муниципалитетах. Больше всего случаев заболевания COVID-19 в минувшие выходные зафиксировали в Перми — 312, в Чайковском — 32, в Краснокамске — 26, в Пермском районе — 21.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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