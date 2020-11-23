Иммунолог назвал условие приостановки роста числа случаев COVID-19 в России
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, специалист отметил, что это произойдёт только после того, как 60—70% населения переболеет COVID-19 в той или иной форме.
«Остановится прирост числа выявленных заболевших только тогда, когда будет более 60—70% количество переболевших от численности населения», — сказал он.
По его словам, карантинные меры нужны лишь для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения страны.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие повторного заболевания коронавирусом.
18 ноября вирусолог, член-корреспондент РАН доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что в коронавирусе объединились особенности, ранее встречавшиеся у ряда других вирусов.