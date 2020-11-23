Иммунолог назвал условие приостановки роста числа случаев COVID-19 в России

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Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, при каком условии прирост числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России затормозится.
Иммунолог назвал условие приостановки роста числа случаев COVID-19 в России
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, специалист отметил, что это произойдёт только после того, как 60—70% населения переболеет COVID-19 в той или иной форме.

«Остановится прирост числа выявленных заболевших только тогда, когда будет более 60—70% количество переболевших от численности населения», — сказал он.

По его словам, карантинные меры нужны лишь для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения страны.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие повторного заболевания коронавирусом.

18 ноября вирусолог, член-корреспондент РАН доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что в коронавирусе объединились особенности, ранее встречавшиеся у ряда других вирусов.

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