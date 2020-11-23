В Москве рассказали о работе сервиса «Интерактивный помощник»

Короткая ссылка
С момента запуска онлайн-сервиса «Интерактивный помощник» в сентябре 2020 года столичные предприниматели воспользовались им более 4 тыс. раз.
В Москве рассказали о работе сервиса «Интерактивный помощник»
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Сервис может подбирать бесплатные образовательные бизнес-программы, информировать о субсидиях, о возможностях льготной аренды в Москве, а также о том, как получить консультации по имущественным и правовым вопросам. Одним из самых популярных запросов является возврат налогов самозанятым и индивидуальным предпринимателям за 2019 год.

«Интерактивный помощник» работает по принципу навигатора: он адресно подбирает меры поддержки с учётом сферы и специфики предпринимательской деятельности. Мы продолжаем работать над его усовершенствованием с учётом запросов и обратной связи, которую мы получаем от предпринимателей», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить