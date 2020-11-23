Дегтярёв поручил отменить тендер на свою охрану за 33 млн рублей в год

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил отменить объявленный по инициативе регионального правительства тендер на его охрану стоимостью 33 млн рублей в год.

«Сегодня поручил отменить открытый конкурс на мою охрану из семи человек стоимостью 33 млн рублей. Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу — в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить», — написал Дегтярёв в Telegram.

В опубликованном видео он раскритиковал действия правительства.

«Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде», — сказал врио губернатора Хабаровского края.

В октябре Дегтярёв заявил о большом числе провокаторов на митинге в Хабаровске.