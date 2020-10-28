Дегтярёв сформировал команду для управления Хабаровским краем

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что сформировал команду для управления регионом, передаёт РИА Новости.

«Мы серьёзно заложили фундамент на будущее, команду сформировали», — заявил он.

Дегтярёв рассказал, что «ещё два министра под вопросом, но в целом уже команда понятна, которая будет работать под моим началом».

Он также сообщил, что объездил много районов региона и намерен продолжить встречи с местными жителями.

Ранее Дегтярёв призвал бизнес активнее участвовать в развитии социальной сферы.