Дегтярёв сформировал команду для управления Хабаровским краем

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что сформировал команду для управления регионом, передаёт РИА Новости.
Дегтярёв сформировал команду для управления Хабаровским краем
  • © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров

«Мы серьёзно заложили фундамент на будущее, команду сформировали», — заявил он.

Дегтярёв рассказал, что «ещё два министра под вопросом, но в целом уже команда понятна, которая будет работать под моим началом».

Он также сообщил, что объездил много районов региона и намерен продолжить встречи с местными жителями.

Ранее Дегтярёв призвал бизнес активнее участвовать в развитии социальной сферы.

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