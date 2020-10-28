Дегтярёв сформировал команду для управления Хабаровским краем
- © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
«Мы серьёзно заложили фундамент на будущее, команду сформировали», — заявил он.
Дегтярёв рассказал, что «ещё два министра под вопросом, но в целом уже команда понятна, которая будет работать под моим началом».
Он также сообщил, что объездил много районов региона и намерен продолжить встречи с местными жителями.
Ранее Дегтярёв призвал бизнес активнее участвовать в развитии социальной сферы.