В Хабаровском крае рассказали о роли бизнеса в развитии социальной сферы
- Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв / © Вячеслав Реутов / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.
«Работая и зарабатывая в Хабаровском крае, не следует забывать о поддержке социальной сферы, учреждений здравоохранения и образования», — цитирует издание заявление Михаила Дегтярёва во время рабочей поездки по региону.
Он подчеркнул, что необходимо быть более требовательными к большому бизнесу.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.