В Хабаровском крае рассказали о роли бизнеса в развитии социальной сферы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал бизнес активнее участвовать в развитии социальной сферы.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

«Работая и зарабатывая в Хабаровском крае, не следует забывать о поддержке социальной сферы, учреждений здравоохранения и образования», — цитирует издание заявление Михаила Дегтярёва во время рабочей поездки по региону.

Он подчеркнул, что необходимо быть более требовательными к большому бизнесу.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.