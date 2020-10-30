Дегтярёв прокомментировал первые 100 дней своего руководства Хабаровским краем

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал первые 100 дней своего руководства регионом.

«Планировали удержать ситуацию в экономике, предоставить бесплатное питание для младшеклассников. Отопительный сезон начать вовремя, включая северные территории. Сформировать команду», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Дегтярёв также сообщил, что купил квартиру — половину суммы внёс накоплениями, половину взял в ипотеку под 7,5%.

«Сейчас вся семья здесь зарегистрирована», — добавил он.

Ранее Дегтярёв сообщил, что сформировал команду для управления регионом.