Дегтярёв прокомментировал первые 100 дней своего руководства Хабаровским краем

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал первые 100 дней своего руководства регионом.
Дегтярёв прокомментировал первые 100 дней своего руководства Хабаровским краем
  • © Руслан Торубаров / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

«Планировали удержать ситуацию в экономике, предоставить бесплатное питание для младшеклассников. Отопительный сезон начать вовремя, включая северные территории. Сформировать команду», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Дегтярёв также сообщил, что купил квартиру — половину суммы внёс накоплениями, половину взял в ипотеку под 7,5%.

«Сейчас вся семья здесь зарегистрирована», — добавил он.

Ранее Дегтярёв сообщил, что сформировал команду для управления регионом.

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