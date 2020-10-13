Дегтярёв заявил о большом числе провокаторов на митинге в Хабаровске

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что среди участников несанкционированной акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала, прошедшей в субботу, 10 октября, было много провокаторов.
Дегтярёв заявил о большом числе провокаторов на митинге в Хабаровске
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«В рядах протестующих очень много провокаторов. Их не устраивает, что протест проходит мирно. Оскорбления полиции, которые видны на записях, переход на личности, угрозы и разбитые палатки — ничего другого правоохранителям не остаётся делать, кроме того, как пресечь это», — цитирует Дегтярёва РИА Новости.

В то же время, по его словам, силовики действуют в рамках закона.

«Они действуют профессионально, в соответствии с регламентами, и самое главное — в соответствии с законом», — подчеркнул врио Хабаровского края.

Дегтярёв также заявил, что «каждый имеет право на выражение мнения, в том числе политического, но в рамках закона».

10 октября администрация Хабаровска сообщила о задержании 25 человек на несанкционированной акции в поддержку Фургала.

Фургал был задержан 9 июля, ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на жизнь предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Басманный суд Москвы продлил арест Фургалу до 9 декабря.

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