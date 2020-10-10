В Хабаровске сообщили о задержаниях на акции в поддержку Фургала

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В администрации Хабаровска сообщили о задержаниях на несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
В Хабаровске сообщили о задержаниях на акции в поддержку Фургала
  • ©khabarovskadm.ru

Как пишет РИА Новости, участники акции начали устанавливать на газоне три палатки и колонки, из которых звучали лозунги в поддержку Фургала.

«По словам сотрудников, протестующие демонстративно, даже после предупреждения спецслужб, не разбирали палатки. Пришлось применить силу. Сотрудники ОМОНа задержали 25 человек: 20 мужчин и пять женщин», — сообщил агентству пресс-секретарь городской администрации Руслан Соколов.

В мэрии Хабаровска отметили, что «требования у митингующих остаются прежними».

«Напомним, что проведение акций является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка», — заявили там.

Ранее суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus.

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края потребовали взыскать с него 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

Экс-чиновник обвиняется в организации убийств предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.

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