Мишустин поручил дать Приморью максимальные ресурсы для ликвидации ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморскому краю максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона, заявил прибывший в регион глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

«Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства — предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду», — цитирует Чекункова РИА Новости.

Глава Минвостокразвития также отметил важность мероприятий по восстановлению инфраструктуры в пострадавших районах края.

Он подчеркнул, что новая инфраструктура в регионе должна будет учитывать и выдерживать экстремальные нагрузки, связанные с погодными условиями.

«Инфраструктура, которая пострадала, проблемы в ней копились десятилетиями. Где-то были не соблюдены нормы, где-то просто не предусматривались такие нагрузки. Такие погодные явления в последнее время становятся все более экстремальными. Новая инфраструктура... должна это учитывать», — сказал министр.

23 ноября Чекунков прибыл в Приморский край для проведения совещания по ликвидации последствий ледяного дождя и оказанию помощи населению.