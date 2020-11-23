Мишустин поручил дать Приморью максимальные ресурсы для ликвидации ЧС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморскому краю максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона, заявил прибывший в регион глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Мишустин поручил дать Приморью максимальные ресурсы для ликвидации ЧС
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

«Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства — предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду», — цитирует Чекункова РИА Новости.

Глава Минвостокразвития также отметил важность мероприятий по восстановлению инфраструктуры в пострадавших районах края.

Он подчеркнул, что новая инфраструктура в регионе должна будет учитывать и выдерживать экстремальные нагрузки, связанные с погодными условиями.

«Инфраструктура, которая пострадала, проблемы в ней копились десятилетиями. Где-то были не соблюдены нормы, где-то просто не предусматривались такие нагрузки. Такие погодные явления в последнее время становятся все более экстремальными. Новая инфраструктура... должна это учитывать», — сказал министр.

23 ноября Чекунков прибыл в Приморский край для проведения совещания по ликвидации последствий ледяного дождя и оказанию помощи населению.

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