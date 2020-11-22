Во Владивостоке рассказали о ситуации с восстановлением энергоснабжения

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Во Владивостоке рассказали, когда, как ожидается, в городе восстановят полноценное энергоснабжение.
Во Владивостоке рассказали о ситуации с восстановлением энергоснабжения
  • РИА Новости
  • © Илья Аверьянов

Как говорится на сайте правительства Приморья, специалисты надеются в течение трёх дней восстановить энергоснабжение во Владивостоке, нарушенное циклоном.

Как рассказал губернатору Приморья Олегу Кожемяко директор МУПВ «ВПЭС» Михаил Никуленко, 21 ноября удалось подключить 25 центральных тепловых пунктов (ЦТП), что позволило «запитать» около 300 жилых домов районов Бухта Тихая и Сахалинская.

«Продолжаем эту работу. В этих пунктах в течение сегодняшней ночи и завтрашнего дня будет постепенно подаваться теплоноситель на жилые дома. Далее управляющая компания уже будет подключать жителей», — сказал он.

По его словам, подключения ожидает 21 ЦТП: это районы Чуркина, Рыбного Порта, Окатовой, мыса Голдобина. 

«К этим тепловым пунктам мы поэтапно подвозим дизельные электроустановки, которые будут автономно питать их, и поэтапно подключать жителей и другие предприятия. Ориентировочно мы завершим все работы в течение трёх дней», — отметил Никуленко.

Он также добавил, что водоснабжение, которым предприятие обеспечивает потребителей, есть везде.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае будет введён режим чрезвычайной ситуации после обрушившегося на регион ледяного дождя в сочетании с сильным ветром, в результате которого около 150 тыс. жителей оказались без электричества, водоснабжения и отопления.

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