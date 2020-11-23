Глава Минвостокразвития прибыл в Приморский край

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков прибыл в Приморский край для проведения совещания по ликвидации последствий ледяного дождя и оказанию помощи населению.
Глава Минвостокразвития прибыл в Приморский край
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Чекунков прибыл, в аэропорту его встретил губернатор», — цитирует пресс-секретаря губернатора Приморья Макара Руденчика ТАСС.

В ближайшее время глава Минвостокразвития направится в Артём для оценки последствий непогоды.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.

В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушившегося на регион ледяного дождя в сочетании с сильным ветром, в результате которого около 150 тыс. жителей остались без электричества, водоснабжения и отопления.

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