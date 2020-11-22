Глава Минвостокразвития по поручению Мишустина вылетел в Приморье

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Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков вылетел в Приморский край по поручению премьера Михаила Мишустина, где в понедельник проведёт совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.
Глава Минвостокразвития по поручению Мишустина вылетел в Приморье
  • © РИА Новости / Илья Аверьянов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вылетел в Приморский край», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 23 ноября он «проведёт во Владивостоке совещание рабочей группы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными метеорологическими явлениями».

Ранее Мишустин поручил Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы, которая будет заниматься вопросами ликвидации последствий ледяного дождя в Приморском крае и помощи пострадавшим гражданам.

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