Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧС в Приморье

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами ликвидации последствий ледяного дождя в Приморском крае и помощи пострадавшим гражданам.

Об этом информирует пресс-служба кабинета министров России.

Отмечается, что Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы.

В рабочую группу войдут представители МЧС, Министерства энергетики, Минстроя, Министерства транспорта, Минфина, Минздрава и Минтруда.

При этом координировать деятельность группы поручено Минвостокразвития.

В кабмине сообщили, что в Приморье из-за непогоды произошло обледенение линий и опор электропередачи, чтобы привело к многочисленным обрывам и повреждениям. По состоянию на 21 ноября в 21 населённом пункте региона без электроснабжения оставались 130 тыс. человек.

Всего в ликвидации последствий ЧС в Приморье участвуют 1013 человек и 446 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Приморском крае будет введён режим чрезвычайной ситуации после обрушившегося на регион ледяного дождя в сочетании с сильным ветром.