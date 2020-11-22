Трутнев поручил оказать помощь пострадавшим от непогоды в Приморье

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным ведомствам и главам регионов принять необходимые меры по восстановлению подачи тепла и электричества в дома Приморского края, а также оказать помощь пострадавшим гражданам.

«В связи с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений на территории Приморского края... Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития России, МЧС России, Минэнерго России, Минстрою России, Минтрансу России, Минфину России, Минздраву России, Минтруду России совместно с главой региона принять необходимые меры по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения, оказанию помощи пострадавшим гражданам, а также внести в правительство России предложения по оказанию финансовой помощи краевому бюджету», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата вице-премьера.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы, которая будет заниматься вопросами ликвидации последствий ледяного дождя в Приморском крае и помощи пострадавшим гражданам.

В кабмине сообщили, что в Приморье из-за непогоды произошло обледенение линий и опор электропередачи, что привело к многочисленным обрывам и повреждениям. По состоянию на 21 ноября в 21 населённом пункте региона без электроснабжения оставались 130 тыс. человек.