Устроившему стрельбу на базе в Воронеже срочнику предъявили обвинение
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«Макарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство») и ч. 4 ст. 226 УК России (хищение оружия)», — цитирует её ТАСС.
По словам адвоката, её подзащитный отказался от дачи показаний.
9 ноября на военном аэродроме Балтимор в Воронеже срочник устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека, и скрылся.
В СК сообщили, что стрельбу открыл рядовой войсковой части 45117 Антон Макаров.
Позднее солдат был задержан. Воронежский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.