Устроившему стрельбу на базе в Воронеже срочнику предъявили обвинение

Рядовому Антону Макарову, устроившему стрельбу на военном аэродроме в Воронеже, в результате которой погибли три человека, предъявили обвинение. Об этом сообщила его адвокат Яна Горюнова.

«Макарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство») и ч. 4 ст. 226 УК России (хищение оружия)», — цитирует её ТАСС.

По словам адвоката, её подзащитный отказался от дачи показаний.

9 ноября на военном аэродроме Балтимор в Воронеже срочник устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека, и скрылся.

В СК сообщили, что стрельбу открыл рядовой войсковой части 45117 Антон Макаров.

Позднее солдат был задержан. Воронежский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.