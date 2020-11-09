Устроившего стрельбу в Воронеже передали военным следователям
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«Задержанный сотрудниками правоохранительных органов в посёлке Землянске Воронежской области рядовой Антон Макаров передан военным следователям для производства дальнейших следственных действий», — заявили в СК.
9 ноября на военном аэродроме в Воронеже срочник устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека. Позднее солдат был задержан.
По данным СК, стрельбу открыл рядовой войсковой части 45117 Антон Макаров.