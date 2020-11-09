Устроившего стрельбу в Воронеже передали военным следователям

Короткая ссылка
Солдата-срочника Антона Макарова, застрелившего трёх сослуживцев на аэродроме в Воронеже, передали военным следователям.
Устроившего стрельбу в Воронеже передали военным следователям
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России. 

«Задержанный сотрудниками правоохранительных органов в посёлке Землянске Воронежской области рядовой Антон Макаров передан военным следователям для производства дальнейших следственных действий», — заявили в СК.

9 ноября на военном аэродроме в Воронеже срочник устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека. Позднее солдат был задержан.

По данным СК, стрельбу открыл рядовой войсковой части 45117 Антон Макаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить