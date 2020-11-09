Устроившего стрельбу в Воронеже передали военным следователям

Солдата-срочника Антона Макарова, застрелившего трёх сослуживцев на аэродроме в Воронеже, передали военным следователям.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Задержанный сотрудниками правоохранительных органов в посёлке Землянске Воронежской области рядовой Антон Макаров передан военным следователям для производства дальнейших следственных действий», — заявили в СК.

9 ноября на военном аэродроме в Воронеже срочник устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека. Позднее солдат был задержан.

По данным СК, стрельбу открыл рядовой войсковой части 45117 Антон Макаров.