СК назвал личность открывшего стрельбу в воинской части в Воронеже
- РИА Новости
Там рассказали, что военный следственный отдел СК возбудил дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 «рядового Антона Макарова».
«По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 05:30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен», — говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый разыскивается.
Ранее на военном аэродроме в Воронеже военный устроил стрельбу и убил несколько человек.
В городе был объявлен план «Перехват» для задержания солдата.