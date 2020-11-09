СК назвал личность открывшего стрельбу в воинской части в Воронеже

Убийство в воинской части в Воронежской области совершил рядовой Антон Макаров, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Там рассказали, что военный следственный отдел СК возбудил дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 «рядового Антона Макарова».

«По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 05:30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый разыскивается.

Ранее на военном аэродроме в Воронеже военный устроил стрельбу и убил несколько человек.

В городе был объявлен план «Перехват» для задержания солдата.