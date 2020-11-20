Суд огласит приговор Шестуну 21 декабря

Подольский городской суд 21 декабря огласит приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила его супруга Юлия.

«Приговор супругу судья огласит 21 декабря», — сказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что прокурор просит приговорить экс-чиновника к 20 годам колонии и оштрафовать его на 50 млн рублей.

В марте суд приступил к рассмотрению дела Шестуна. Ему вменяется получение особо крупной взятки, мошенничество, легализация денег, незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По данным следствия, он руководил несколькими десятками компаний и на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам, а также получал взятки за общее покровительство.

Генеральная прокуратура России взыскала в доход государства с Шестуна и бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя почти 2 тыс. земельных участков.