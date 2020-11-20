Суд огласит приговор Шестуну 21 декабря
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«Приговор супругу судья огласит 21 декабря», — сказала она ТАСС.
Ранее сообщалось, что прокурор просит приговорить экс-чиновника к 20 годам колонии и оштрафовать его на 50 млн рублей.
В марте суд приступил к рассмотрению дела Шестуна. Ему вменяется получение особо крупной взятки, мошенничество, легализация денег, незаконное участие в предпринимательской деятельности.
По данным следствия, он руководил несколькими десятками компаний и на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам, а также получал взятки за общее покровительство.
Генеральная прокуратура России взыскала в доход государства с Шестуна и бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя почти 2 тыс. земельных участков.