В Тверской области вновь заработал волонтёрский штаб «Мы вместе»

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В Тверской области снова заработал волонтёрский штаб «Мы вместе».
В Тверской области вновь заработал волонтёрский штаб «Мы вместе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С 17 ноября добровольцы принимают заявки на доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости за счёт заявителя. Обратиться за помощью можно по единому телефону горячей линии.

Штаб «Мы вместе» был организован весной 2020 года. За пять месяцев волонтёры выполнили 1135 заявок по Твери и 367 — по районам области.

В настоящее время в штабе работают около 400 добровольцев.

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