В Подмосковье прошли реабилитацию почти 350 детей, переболевших COVID-19

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С начала июля в Детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию почти 350 детей.
В Подмосковье прошли реабилитацию почти 350 детей, переболевших COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Медучреждение принимает пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжёлой и среднетяжёлой формах. Для детей подбирают индивидуальную программу.

Для записи на реабилитацию после COVID-19 нужно обратиться к участковому врачу. Продолжительность оздоровительной программы — 14 дней.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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