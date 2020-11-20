В Подмосковье прошли реабилитацию почти 350 детей, переболевших COVID-19

С начала июля в Детском клиническом многопрофильном центре в Московской области прошли реабилитацию почти 350 детей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Медучреждение принимает пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжёлой и среднетяжёлой формах. Для детей подбирают индивидуальную программу.

Для записи на реабилитацию после COVID-19 нужно обратиться к участковому врачу. Продолжительность оздоровительной программы — 14 дней.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.