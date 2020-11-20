В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Общее количество заболевших достигло 9556. Выздоровели 55 пациентов, всего — 8373.
Охват тестированием оценивается в 191,3 на 100 тыс. населения.
Также стало известно, что за сутки в Тюменской области зарегистрировали 171 случай коронавируса, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
В Ханты-Мансийском автономном округе выявлены 203 заболевших, в Ямало-Ненецком — 197.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19 в мире.