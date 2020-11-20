В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Татарстане зафиксировали 67 случаев COVID-19, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Общее количество заболевших достигло 9556. Выздоровели 55 пациентов, всего — 8373.

Охват тестированием оценивается в 191,3 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что за сутки в Тюменской области зарегистрировали 171 случай коронавируса, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

В Ханты-Мансийском автономном округе выявлены 203 заболевших, в Ямало-Ненецком — 197.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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