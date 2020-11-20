В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Татарстане зафиксировали 67 случаев COVID-19, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online». Общее количество заболевших достигло 9556. Выздоровели 55 пациентов, всего — 8373. Охват тестированием оценивается в 191,3 на 100 тыс. населения. Также стало известно, что за сутки в Тюменской области зарегистрировали 171 случай коронавируса, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб. В Ханты-Мансийском автономном округе выявлены 203 заболевших, в Ямало-Ненецком — 197. Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев оценил ситуацию с COVID-19 в мире.