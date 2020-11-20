В Челябинской области оценили ситуацию с пандемией

В Челябинской области за сутки зафиксировали 213 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии заболели 24 177 человек. В настоящее время в стационарах лечатся 6996. Выздоровели 26 пациентов, всего — 16 356.

Также стало известно, что в Удмуртии за последние 24 часа зарегистрировали 157 случаев коронавируса, передаёт izhlife.ru со ссылкой на оперштаб.

Выписаны 112 человек. С начала пандемии выявили 11 848 заболевших. Выздоровели 9560.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал ситуацию с иммунитетом к COVID-19.