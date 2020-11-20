В Челябинской области оценили ситуацию с пандемией

Короткая ссылка
В Челябинской области за сутки зафиксировали 213 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
В Челябинской области оценили ситуацию с пандемией
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии заболели 24 177 человек. В настоящее время в стационарах лечатся 6996. Выздоровели 26 пациентов, всего — 16 356.

Также стало известно, что в Удмуртии за последние 24 часа зарегистрировали 157 случаев коронавируса, передаёт izhlife.ru со ссылкой на оперштаб.

Выписаны 112 человек. С начала пандемии выявили 11 848 заболевших. Выздоровели 9560.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал ситуацию с иммунитетом к COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить