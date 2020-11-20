Сбер назвал города России с наибольшим риском инфицирования COVID-19

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«СберИндекс» представил результаты исследования российских городов с помощью сервиса «Симптом-чекер» на предмет оценки риска заболевания жителей коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сбер назвал города России с наибольшим риском инфицирования COVID-19
  • РИА Новости

Как пишет РБК, в рамках исследования «Как экономика России справляется со второй волной» «СберИндекс» с помощью сервиса проверки схожих с COVID-19 симптомов оценил вероятность инфицирования коронавирусом в том или ином городе страны.

Выяснилось, что наибольший риск инфицирования существует в Перми и Воронеже, где жители могут заболеть коронавирусом на 15% чаще, чем в других российских городах.

В Иркутске и Новосибирске вероятность заболевания COVID-19 на 7% выше среднероссийских показателей.

При этом, по мнению экспертов, меньше всего риск инфицироваться коронавирусом в Москве, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

В Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, во Владивостоке и в Петербурге этот показатель находится также ниже среднероссийского уровня.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 46 регионах загруженность коечного фонда выше, чем в среднем по стране. При этом в Чувашии, Орловской области и Севастополе занято более 95% коечного фонда.

Она также отметила, что наибольшая заболеваемость наблюдается в Карелии.

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