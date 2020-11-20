В Совфеде прокомментировали решение о переносе сочинения для 11-х классов

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT решение Рособрнадзора перенести сроки написания итогового сочинения для выпускников 11-х классов из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации.

Отмечается, что оно пройдёт не ранее 5 апреля 2021 года.

По словам Гумеровой, эпидемия коронавируса накладывает свои отпечатки, в том числе на образовательный процесс.

«Ещё раз хотела бы подчеркнуть, что когда целые школы, регионы уходят на дистанционный формат обучения (а весной это было по всей стране), это было вынужденной мерой, чтобы сохранить здоровье учеников, педагогов, родителей. Безусловно, не везде есть скорость интернета, не везде есть доступ, есть проблемы в семьях, особенно там, где не один, а два-три ученика... На наш взгляд, такое решение принято, именно руководствуясь тем, чтобы тот объём знаний, который не был в нужном качестве и количестве ребятам передан, он был восполнен. Дать возможность лучше подготовить детей, успокоить их и в более благоприятной обстановке провести все уже итоговые работы», — отметила сенатор.

Парламентарий отметил, что причина такого решения также заключается в том, что появится необходимость собирать учеников в большом количестве в одном месте, а это пока рискованно.

«К сожалению, пока опасность, риски, которые связаны с COVID-19, достаточно высокими остаются. Поэтому здесь, с одной стороны, пополнить и знаниями, и компетенциями, а с другой стороны, пока на тот момент ещё у нас нет гарантий, что мы готовы будем снова в таком большом количестве ребят собирать в одном помещении», — заключила она.

Ранее Рособрнадзор перенёс сроки написания итогового сочинения для выпускников 11-х классов из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации.