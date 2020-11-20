В России перенесли итоговое сочинение для 11-х классов

Рособрнадзор перенёс сроки написания итогового сочинения для выпускников 11-х классов из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации, оно пройдёт не ранее 5 апреля 2021 года.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов 2 декабря будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдёт не ранее 5 апреля 2021 года», — заявили в Рособрнадзоре.

Также было принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов.

«Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проведено в эти сроки в дистанционном формате по решению региональных органов власти.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что о каких-либо изменениях, связанных с коронавирусом, на ЕГЭ-2021 говорить преждевременно.