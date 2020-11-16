В Рособрнадзоре оценили ситуацию с ЕГЭ-2021 на фоне пандемии

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что о каких-либо изменениях, связанных с коронавирусом, на ЕГЭ-2021 говорить преждевременно.

Об этом Анзор Музаев рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Во-первых, никто не знает, что будет весной. Во-вторых, если принять это решение сейчас, то многие ребята просто перестанут учиться. Этим летом у нас примерно 10% из зарегистрированных на ЕГЭ так и не пришли на экзамены. Это связано в первую очередь с решением о выдаче аттестатов без экзаменов. Но это была единоразовая антикризисная мера. А сейчас мы вернулись в ту законодательную логику и в те традиционные порядки, которые существовали раньше. И пока никаких заявлений и постановлений по этому поводу не готовится», — заявил руководитель Рособрнадзора.

Ведомство принимает меры, чтобы помочь ученикам в следующем году достойно сдать экзамены.

«Мы понимаем, что многие выпускники 2021 года — это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом часть программы прошли в дистанционном формате. Поэтому сейчас мы готовим навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель — максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе всю полезную информацию: видеоконсультации, демоверсии и другие материалы по подготовке», — заверил Анзор Музаев.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в беседе с kp.ru оценил ситуацию с дистанционным обучением.