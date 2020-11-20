В Рособрнадзоре пока не намерены переносить досрочный период ЕГЭ

В Рособрнадзоре пока не планируют переносить сроки досрочного периода проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Пока перенос сроков досрочного периода ЕГЭ не обсуждался. Подавляющее большинство участников досрочного периода — выпускники прошлых лет. Им не нужно писать сочинение для допуска к экзаменам», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее Рособрнадзор перенёс сроки написания итогового сочинения для выпускников 11-х классов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, оно пройдёт не ранее 5 апреля 2021 года.

По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, о каких-либо изменениях в связи с коронавирусом на ЕГЭ-2021 говорить преждевременно.