Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах
- Reuters
Так, в этом году средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4050 рублей. Аналитики зафиксировали снижение продаж на 20%. В алкомаркете — 450 рублей (продажи снизились на 59%).
Средний чек в магазинах косметики и парфюмерии и составил 785 рублей (снижение на 4%).
В продуктовом ретейле средняя цена выросла на 20%, составив 735 рублей (снижение на 13%).
В аптеке средний чек вырос на 13% и составил 710 рублей (уменьшение на 3%).
Всего было проанализировано более 22 млрд кассовых чеков.
Ранее аналитики выяснили, какие категории товаров со скидкой больше всего интересуют россиян во время «чёрной пятницы» 2020 года.