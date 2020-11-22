Аналитики выяснили, что россияне покупали на ноябрьских распродажах

Аналитики компании «Такском» выяснили, как изменился спрос на различные категории товаров во время первых ноябрьских распродаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Результаты анализа есть в распоряжении RT.

Так, в этом году средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4050 рублей. Аналитики зафиксировали снижение продаж на 20%. В алкомаркете — 450 рублей (продажи снизились на 59%).

Средний чек в магазинах косметики и парфюмерии и составил 785 рублей (снижение на 4%).

В продуктовом ретейле средняя цена выросла на 20%, составив 735 рублей (снижение на 13%).

В аптеке средний чек вырос на 13% и составил 710 рублей (уменьшение на 3%).

Всего было проанализировано более 22 млрд кассовых чеков.

Ранее аналитики выяснили, какие категории товаров со скидкой больше всего интересуют россиян во время «чёрной пятницы» 2020 года.