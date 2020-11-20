Роскачество напомнило о правилах кибербезопасности в преддверии распродаж

Специалисты Роскачества напомнили о правилах кибербезопасности, которые помогут защититься от мошенников в интернете.

Об этом пишут «Известия».

В сети появляется всё больше фальшивых сайтов. Их можно определить по доменному имени: оно будет похоже на настоящее, однако будет содержать ошибки, заменённые символы или другие доменные окончания. Распространёнными стали фальшивые домены брендов с «распродажным» суффиксом -off.

Проверить интернет-магазин можно с помощью Whois-сервисов. Если дата регистрации домена недавняя, то совершать покупки на этом сайте не стоит. Если в адресной строке браузера нет изображения замочка и символов https, то это значит, что сайт не имеет действующего сертификата безопасности, поэтому не стоит оставлять там свои персональные данные.

Перед покупкой рекомендуется обращать внимание на цены в других магазинах. Непропорционально большая скидка должна насторожить покупателя.

Обращать внимание нужно и на реквизиты магазина: на мошеннических сайтах это, как правило, реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.