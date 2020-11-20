Более 24 тысяч пациентов вылечились от коронавируса в России за сутки
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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране были выписаны 25 573 пациента.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России напряжённая. По её словам, взрывного роста заболеваемости в регионах нет, однако ухудшение ситуации очевидно.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.