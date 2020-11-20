Более 24 тысяч пациентов вылечились от коронавируса в России за сутки

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 24 758 пациентов. Всего за время эпидемии в стране выздоровели после коронавируса 1 551 414 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране были выписаны 25 573 пациента.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России напряжённая. По её словам, взрывного роста заболеваемости в регионах нет, однако ухудшение ситуации очевидно.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.