В России за сутки от коронавируса вылечились рекордные 25 573 пациента

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В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 25 573 пациента. Всего за время эпидемии в стране выздоровели после коронавируса 1 526 656 человек.
В России за сутки от коронавируса вылечились рекордные 25 573 пациента
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что сотрудники ВОЗ и российские разработчики вакцины «Спутник V» ведут диалог по процедуре оценки препарата.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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