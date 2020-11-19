В России за сутки от коронавируса вылечились рекордные 25 573 пациента
- АГН «Москва»
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что сотрудники ВОЗ и российские разработчики вакцины «Спутник V» ведут диалог по процедуре оценки препарата.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.