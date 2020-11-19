В России за сутки от коронавируса вылечились рекордные 25 573 пациента

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 25 573 пациента. Всего за время эпидемии в стране выздоровели после коронавируса 1 526 656 человек.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что сотрудники ВОЗ и российские разработчики вакцины «Спутник V» ведут диалог по процедуре оценки препарата. Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.