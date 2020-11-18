Главврач больницы имени Филатова оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию с коронавируной инфекцией COVID-19 в Москве.

«Ежедневно к нам поступает около 180 пациентов», — сообщил он.

Вечорко отметил, что «за прошедшую неделю было выявлено более 40 тыс. случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября».

«Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тыс. коек, поэтому, если понадобится, мы готовы», — заявил он.

Говоря об оценке ситуации в целом, главврач сказал, что «пока ещё преждевременно говорить о стабилизации ситуации».

Согласно данным оперштаба Москвы на 18 ноября, в столице за последние сутки выявили 4174 новых случая COVID-19, всего выявлено 526 630. Всего 382 634 человека выздоровели, 8009 пациентов с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.