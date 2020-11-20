В Центре поддержки пациентов с ревматизмом заявили о дефиците лекарств

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Центр «Ревмо-COVID», который занимается поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавируса сообщил, что в аптечных сетях наблюдается дефицит глюкокортикостероидов (метилпреднизолон), жизненно необходимых пациентам с ревматическими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
В Центре поддержки пациентов с ревматизмом заявили о дефиците лекарств
  • globallookpress.com

Согласно данным центра, 53% пациентов, которые были опрошены Российской ревматологической ассоциацией «Надежда», заявили, что не смогли получить средство в поликлиниках даже при наличии соответствующих льгот.

Отмечается, что препарат в форме раствора отсутствует в продаже, в ряде субъектов в ограниченном количестве он есть в наличии в таблетках. При этом в некоторых регионах его вовсе нет.

Как указывают в центре, сообщения о дефиците метилпреднизолона начали поступать от пациентов с осени.

Сообщается, что такая ситуация объясняется тем, что средство применяется для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем производители не могут удовлетворить возросший спрос.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом.

9 ноября Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.

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