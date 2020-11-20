В Центре поддержки пациентов с ревматизмом заявили о дефиците лекарств
- globallookpress.com
Согласно данным центра, 53% пациентов, которые были опрошены Российской ревматологической ассоциацией «Надежда», заявили, что не смогли получить средство в поликлиниках даже при наличии соответствующих льгот.
Отмечается, что препарат в форме раствора отсутствует в продаже, в ряде субъектов в ограниченном количестве он есть в наличии в таблетках. При этом в некоторых регионах его вовсе нет.
Как указывают в центре, сообщения о дефиците метилпреднизолона начали поступать от пациентов с осени.
Сообщается, что такая ситуация объясняется тем, что средство применяется для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем производители не могут удовлетворить возросший спрос.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом.
9 ноября Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.