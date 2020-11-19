В Ростовской области рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Моногоспиталь откроют на базе больницы водников. Данный вопрос обсудили на заседании, которое провёл губернатор Василий Голубев.
Ещё одно такое медучреждение заработало в ноябре на базе ростовской детской горбольницы №2.
В настоящее время загруженность коечного фонда в регионе менее 60%.
Также стало известно, что в Севастополе завершают строительство нового модульного блока для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы. Как ожидается, его сдадут 10 декабря, передаёт РИА Новости Крым.
«Это 68 новых полностью оборудованных коек с кислородом. Но с учётом COVID-19 и возможных рисков в каждой палате будет оборудовано по три кислородных подвода, чтобы при необходимости в палате можно было разместить по три человека. Получается, что в самом экстремальном варианте в этом модуле мы получим 120 коек, оборудованных кислородом», — отметил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил симптомы гриппа и коронавируса.