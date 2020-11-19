В Ростовской области рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19

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В начале декабря в Ростовской области появится ещё 200 мест в больницах для пациентов с COVID-19.
В Ростовской области рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Моногоспиталь откроют на базе больницы водников. Данный вопрос обсудили на заседании, которое провёл губернатор Василий Голубев.

Ещё одно такое медучреждение заработало в ноябре на базе ростовской детской горбольницы №2.

В настоящее время загруженность коечного фонда в регионе менее 60%.

Также стало известно, что в Севастополе завершают строительство нового модульного блока для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы. Как ожидается, его сдадут 10 декабря, передаёт РИА Новости Крым.

«Это 68 новых полностью оборудованных коек с кислородом. Но с учётом COVID-19 и возможных рисков в каждой палате будет оборудовано по три кислородных подвода, чтобы при необходимости в палате можно было разместить по три человека. Получается, что в самом экстремальном варианте в этом модуле мы получим 120 коек, оборудованных кислородом», — отметил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил симптомы гриппа и коронавируса.

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