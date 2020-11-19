В Тамбовской области рассказали о новых ограничительных мерах по COVID-19

В Тамбовской области внесли изменения в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер». Соответствующий документ подписан в региональной администрации.

Новые меры касаются беременных — для них ввели обязательный режим самоизоляции до 3 декабря. Работающим будут выдавать листки временной нетрудоспособности.

Соблюдать режим самоизоляции также должны граждане старше 65 лет.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.