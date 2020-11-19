В Тамбовской области рассказали о новых ограничительных мерах по COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер». Соответствующий документ подписан в региональной администрации.
Новые меры касаются беременных — для них ввели обязательный режим самоизоляции до 3 декабря. Работающим будут выдавать листки временной нетрудоспособности.
Соблюдать режим самоизоляции также должны граждане старше 65 лет.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН сравнил симптомы гриппа и коронавируса.