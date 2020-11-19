Власти Петербурга назвали одну из главных проблем города в пандемию

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в эфире телеканала «78» назвал одну из главных проблем города во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Одна из самых тяжёлых проблем, с которыми мы столкнулись, — оказалось, что у нас недостаточно подготовленного младшего медицинского персонала. Если с врачами понимали худо-бедно, как решить ситуацию, то с младшим медперсоналом это целая проблема», — цитирует его ТАСС.

По его словам, данная ситуация привела к возникновению проблем с проведением лабораторных исследований в необходимом количестве.

«У нас есть оборудование, у нас всё есть, не хватает персонала, мы не можем быстро развернуть системы, связанные с оповещением, все такие работы на первый взгляд вроде не видны, но без них сделать ничего невозможно — они лежат на плечах среднего и младшего медицинского персонала», — добавил вице-губернатор.

Ранее, как сообщило URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.