В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Башкирии прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе за прошедшие сутки.
В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные Минздрава республики.

За прошедшие сутки в республике выявлено 125 новых случаев инфицирования COVID-19: в Уфе — у 22 человек, в Мелеузовском районе — у 18, в Туймазинском районе и Салавате выявлено по 13 случаев.

В настоящее время 356 человек проходят лечение в стационарах. Из них 32 пациента находятся в тяжёлом состоянии и 11 подключены к аппарату ИВЛ.

Под амбулаторным наблюдением — 1107 человек.

С начала пандемии в регионе скончался 71 человек. 

Ранее, как сообщило URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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