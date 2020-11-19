Малышева рассказала о пользе чёрного перца в борьбе с коронавирусом

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Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева рассказала, что чёрный перец благодаря содержащемуся в нём пиперину способен защитить человека от коронавируса. По её словам, он может блокировать действие частиц SARS-CoV-2, которые отвечают за размножение и проникновение в организм человека.
Малышева рассказала о пользе чёрного перца в борьбе с коронавирусом
  • Pixabay

С таким утверждением она выступила в эфире программы «Жить здорово», пишет РИА Новости.

Малышева добавила, что пиперин взаимодействует с белком S — «короной» — так, что он перестаёт функционировать.

«А если «короны» нет («корона» — это «крючки» для прицепления клетки), значит, и вирус погибает», — подчеркнула ведущая.

Она уточнила, что благодаря содержанию капсаицина перец также имеет антибактериальные свойства.

Ранее врач Евгений Комаровский заявил, что для снижения распространения коронавируса важно проветривать помещения. Он отметил, что в сухом воздухе частицы вируса остаются дольше.

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