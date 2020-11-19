Малышева рассказала о пользе чёрного перца в борьбе с коронавирусом
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С таким утверждением она выступила в эфире программы «Жить здорово», пишет РИА Новости.
Малышева добавила, что пиперин взаимодействует с белком S — «короной» — так, что он перестаёт функционировать.
«А если «короны» нет («корона» — это «крючки» для прицепления клетки), значит, и вирус погибает», — подчеркнула ведущая.
Она уточнила, что благодаря содержанию капсаицина перец также имеет антибактериальные свойства.
Ранее врач Евгений Комаровский заявил, что для снижения распространения коронавируса важно проветривать помещения. Он отметил, что в сухом воздухе частицы вируса остаются дольше.